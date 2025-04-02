Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonluğuna göz dikti

ÖZGÜR ALANTOR - Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Slovakya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan Evin Demirhan Yavuz, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine 2009 yılında güreşe başladığını söyledi.

Güreşe başlama hikayesinin çok ilginç olduğunu kaydeden Evin, "Güreşe tesadüfen başladım. Evimiz spor salonuna yakındı. Yaz tatillerini değerlendirmek amacıyla birçok spor branşına gittim. En son güreşte karar kıldım çünkü antrenörüm orada yetenekli olduğumu söyledi. Gerçekten de başladıktan 1 ay sonra yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olunca milli takım kamplarına davet edildim. Güreş serüvenim bu şekilde başlamış oldu." dedi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren milli güreşçi "2009 yılında güreşe başladım. 2010 yılından beri uluslararası turnuvalarda ülkemi temsil etmeye başladım. Yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında bir çok madalya aldım. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsüyüm. İki kez olimpiyatlara katıldım." diye konuştu.

Milli takımda çok başarılı güreşçilerin olduğunu aktaran Evin Demirhan Yavuz, "Çok iddialı bir takımız. Bu takımla daha önce Avrupa Şampiyonu olduk. Son 4 yılda kürsünün diğer basamaklarında yer almayı başardık. Şimdi de şampiyon olmaya gidiyoruz. Zaten bir öncesinde 23 yaş altı kategorisinde takım halinde hem Avrupa şampiyonluğu yaşadık hem de tarihimizde ilk kez 3 altın madalya aldık. İnanıyorum ki bu Avrupa şampiyonasında altın madalyalarımız çoğalacak ve takım halinde şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.