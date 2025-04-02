Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Havanın aydınlanması ile devrilen otomobili fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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