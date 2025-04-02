Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mürsel Bakırcı (23) idaresindeki 37 EY 006 plakalı otomobil, Kastamonu Taşköprü kara yolu Kurusaray köyü mevkisinde, gece saatlerinde kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.

        Havanın aydınlanması ile devrilen otomobili fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonluğuna göz dikti
        Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonluğuna göz dikti
        Çatalzeytin'de bayram pilavı ikram edildi
        Çatalzeytin'de bayram pilavı ikram edildi
        Kastamonu'da bayram pilavı geleneği 133 yıldır yaşatılıyor
        Kastamonu'da bayram pilavı geleneği 133 yıldır yaşatılıyor
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Tilkilerin kavgası kamerada
        Tilkilerin kavgası kamerada
        Karadeniz sahilindeki sis dronla görüntülendi
        Karadeniz sahilindeki sis dronla görüntülendi