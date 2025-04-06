Kastamonu'da, apartmanda el bombası bulundu

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

İsmail Bey Mahallesi'nde bulunan Şerife Öztürk Apartmanı'nda el bombası benzeri bir şey gördüğünü belirten kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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