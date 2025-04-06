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        Kastamonu'da, apartmanda el bombası bulundu

        Kastamonu'da, apartmanın içerisinde el bombası bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:17
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        Kastamonu'da, apartmanda el bombası bulundu
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        Kastamonu'da, apartmanın içerisinde el bombası bulundu.

        İsmail Bey Mahallesi'nde bulunan Şerife Öztürk Apartmanı'nda el bombası benzeri bir şey gördüğünü belirten kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen el bombası incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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