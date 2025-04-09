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        Kastamonu'da kar etkili oldu

        Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:04
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        Kastamonu'da kar etkili oldu
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        Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Bölgede soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde yerini kara bıraktı.

        Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Kar yağışının oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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