Kastamonu'da kar etkili oldu

Bölgede soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde yerini kara bıraktı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

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