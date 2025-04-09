Kastamonu'da buzlanma ve zirai don olayı bekleniyor
Kastamonu Valiliğince buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.
Kastamonu Valiliğince buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan analiz ve tahminlere ilişkin bilgi verildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren sıfır derecenin altına düşmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, buzlanma ve zirai don olayı nedeniyle başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
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