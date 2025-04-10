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        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:18
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        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Başkan Arslan, burada yaptığı konuşmada, "Milletimizin huzuru, güvenliği ve adaleti için gece gündüz demeden görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

        Konuşmasında şehit polisleri de unutmayan Başkan Arslan, "Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

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