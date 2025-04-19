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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:33
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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