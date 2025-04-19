Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi.

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