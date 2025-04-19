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        Kastamonu'da kaybolan Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, ekiplerin arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:28
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        Kastamonu'da kaybolan Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, ekiplerin arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.

        Dağçatağı köyünde ikamet eden A.C'nin dün öğle saatlerinde evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Komando ve JAK timleri ile AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

        İz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu Alzheimer hastası A.C. evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

        UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.C. Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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