Kastamonu'da kaybolan Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Komando ve JAK timleri ile AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

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