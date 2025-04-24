Hanönü'de kurumlar arası futbol maçında kadına şiddete dikkat çekildi
Hanönü'de kurumlar arası futbol maçında kadına şiddete dikkat çekmek için pankart açıldı.
Hanönü'de kurumlar arası futbol maçında kadına şiddete dikkat çekmek için pankart açıldı.
Hanönü Kaymakamlığı tarafından Hanönü İlçe Stadyumu'nda düzenlenen futbol turnuvasında "Kadına şiddet insanlık suçudur" ve "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartları açıldı.
Pankart izleyicilerden alkış aldı.
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