Hanönü'de kurumlar arası futbol maçında kadına şiddete dikkat çekildi

Hanönü Kaymakamlığı tarafından Hanönü İlçe Stadyumu'nda düzenlenen futbol turnuvasında "Kadına şiddet insanlık suçudur" ve "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartları açıldı.

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