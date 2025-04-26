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        Cide'den kısa kısa

        Birol Durası Anadolu Lisesi ile Cide Avcılar ve Atıcılar Amatör Balıkçılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:12
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        Birol Durası Anadolu Lisesi ile Cide Avcılar ve Atıcılar Amatör Balıkçılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'i ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Tekin Çelik ile Başkan Yardımcısı İzzet Demirkaya, yönetim kurulu üyeleri Murat Makal, İlhan Çelik, Soner Erdemli ve Onur Biçer, Demir'i makamında ziyaret etti.

        Gerçekleşen ziyarette, dernek faaliyetleri ve balıkçılık alanında yapılabilecek iş birlikleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Demir, nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür etti.

        - Birol Durası Anadolu Lisesi heyeti Demir'i ziyaret etti

        Birol Durası Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Kirencekaya, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Acar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Nejdet Demir'i ziyaret etti.

        Gerçekleşen ziyarette okul ile Belediye arasındaki iş birliği ve eğitim alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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