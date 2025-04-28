Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Cide'den kısa kısa

        Genç Sağlık Sendikası yönetimi Cide Belediye Başkanı Necdet Demir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cide'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genç Sağlık Sendikası yönetimi Cide Belediye Başkanı Necdet Demir'i ziyaret etti.

        İl Başkanı İbrahim Parlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Fevzi Yazgan ve Ahmet Zafer Alkan, Belediye Başkanı Nejdet Demir'i makamında ziyaret ettiler.

        Ziyaret sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

        Belediye Başkanı Demir, ziyaretleri dolayısıyla Genç Sağlık Sendikası heyetine teşekkür etti

        - İyilikle değiştir dönüştür projesi

        Cide Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından nisan ayı etkinlikleri kapsamında "Ekibini kur, iyilikle değiştir, dönüştür" projesini hayata geçirildi.

        Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde oluşturulan ekipler; sahil, park, bahçe ve cami müştemilatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

        Ayrıca cami bahçelerinde bulunan ağaçlara kuş evleri yerleştirildi.

        İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Öldüresiye saldırmış
        Öldüresiye saldırmış
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da duvara çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da duvara çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
        Hanönü'de çiftçilere 20 ton çeltik tohumu dağıtıldı
        Hanönü'de çiftçilere 20 ton çeltik tohumu dağıtıldı
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır zarar gördü
        Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Erkek Boks Milli Takımları turnuvalara Kastamonu'da hazırlandı
        Erkek Boks Milli Takımları turnuvalara Kastamonu'da hazırlandı