Kastamonu'da akarsuya düşen büyükbaş hayvanı AFAD ekibi kurtardı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düştüğü akarsuda mahsur kalan büyükbaş hayvan, AFAD ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düştüğü akarsuda mahsur kalan büyükbaş hayvan, AFAD ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Selmanlı köyünde merada otlayan hayvanının akarsuya düştüğünü gören sahibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD arama ve kurtarma ekibi, hayvanı sudan çıkarmak için çalışma başlattı.
Büyükbaş hayvan, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı.
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