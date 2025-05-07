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        Kastamonu'da akarsuya düşen büyükbaş hayvanı AFAD ekibi kurtardı

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düştüğü akarsuda mahsur kalan büyükbaş hayvan, AFAD ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:56
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        Kastamonu'da akarsuya düşen büyükbaş hayvanı AFAD ekibi kurtardı
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düştüğü akarsuda mahsur kalan büyükbaş hayvan, AFAD ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Selmanlı köyünde merada otlayan hayvanının akarsuya düştüğünü gören sahibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD arama ve kurtarma ekibi, hayvanı sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

        Büyükbaş hayvan, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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