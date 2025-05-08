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        Kastamonu Valisi Dallı'nın köy ziyaretleri sürüyor

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, merkez ilçeye bağlı Terzi, Obruk ve Seremeddin köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:30
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        Kastamonu Valisi Dallı'nın köy ziyaretleri sürüyor
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, merkez ilçeye bağlı Terzi, Obruk ve Seremeddin köylerini ziyaret etti.

        Köy sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelen Dallı, vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen talepleri dinledi.

        Ziyaretlerinde, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Dallı, "Büyüklerimizin ihtiyaçları olabilir, bizlerden talepleri olabilir. Bizler, her zaman yaşlılarımızın yanındayız ama bu konuda vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Yaşlılarımızı ihmal etmeyelim, kapısını çalalım, hatırlarını soralım. Bize düşen bir konu olursa bize de iletin biz de gereken neyse elimizden geleni yapalım. Kendilerine yalnız olmadıklarını hissettirelim." dedi.

        Dallı, muhtarlara da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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