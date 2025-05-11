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        Kastamonu'da kadınlardan oluşan ritim grubu darbukalarla Anneler Günü'ne özel gösteri sundu

        Kastamonu'da kadınlardan oluşan ritim grubu, bir alışveriş merkezinde darbukalarla Anneler Günü'ne özel gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:25
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        Kastamonu'da kadınlardan oluşan ritim grubu darbukalarla Anneler Günü'ne özel gösteri sundu
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        Kastamonu'da kadınlardan oluşan ritim grubu, bir alışveriş merkezinde darbukalarla Anneler Günü'ne özel gösteri sundu.

        Sarıkonak Kadın Kooperatifi tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda 14 kadın darbukalarıyla ritim tuttu.

        Gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Kooperatif Başkanı Mihriban Tüfekçi, AA muhabirine, hayalinin gerçeğe döndüğünü söyledi.

        Ritim gurubunu yaklaşık 3 ay önce kurduklarını ifade eden Tüfekçi, "Hep birlikte böyle bir şey kurmaya karar verdik. Şef Sait hocamız da sağ olsun özverili olarak bizimle çalıştı. Bu kolay bir oluşum değil. Hanımlar işlerini, çocuklarını, eşlerini bırakıyor, birlikte çalışmak gerekiyor. Nihayetinde bugün çok güzel sonuca ulaştı." dedi.

        Dilek Özdemir ise ritim grubunun Kastamonu'da bir ilk olduğunu söyledi.

        İlk gösterilerini yaptıklarını anlatan Özdemir, "Burada güzel etkinlik yaptık. Aldığımız tepkiye göre gayet başarılı olduk. Çok mutluyuz. Kadınların istediğinde neleri başarabileceğini gösteriyoruz. Kadınlar olarak güzel ritim grubu oluşturup, bütün cesaretimizi toplayıp halkın karşısına geçtik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

        Şef Sait Demir ise Anneler Günü için özel program hazırlamak istediklerini belirterek, "Alışveriş merkezi de bize yardımcı oldu. İlk gösterimizi yaptık. Bundan sonra daha güzel gösterilerimiz olacak. Grubumuzda 20'ye yakın kadın var. Bugün 14 kadınla gösteriye çıktık." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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