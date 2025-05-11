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        Kastamonu'da çamurla kaplanan kara yolunda ulaşım aksadı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle çamurla kaplanan yolda ulaşımda aksaklık yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:40
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        Kastamonu'da çamurla kaplanan kara yolunda ulaşım aksadı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle çamurla kaplanan yolda ulaşımda aksaklık yaşandı.

        Tosya-Kastamonu kara yolunun Kaleyakası mevkisinde sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle yüksek kesimlerdeki toprak kara yolunu kapladı. Çamura saplanan bazı araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda Tosya Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

        İş makineleriyle çamurun temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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