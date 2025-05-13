Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli öğrenci yurdunu ziyaret etti
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdunu ziyaret etti.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdunu ziyaret etti.
İlçede üniversite öğrencilerinin konakladığı özel yurda gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılabilecek etkinlikler görüşüldü.
Yetkililer öğrencilerle görüşerek taleplerini dinledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yurt müdürü Nevzat Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gençlere yönelik çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
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