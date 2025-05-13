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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli öğrenci yurdunu ziyaret etti

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:52
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli öğrenci yurdunu ziyaret etti
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdunu ziyaret etti.

        İlçede üniversite öğrencilerinin konakladığı özel yurda gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılabilecek etkinlikler görüşüldü.

        Yetkililer öğrencilerle görüşerek taleplerini dinledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yurt müdürü Nevzat Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gençlere yönelik çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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