Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli öğrenci yurdunu ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yurt müdürü Nevzat Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gençlere yönelik çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdunu ziyaret etti.

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