Kastamonu'da bedensel engellilere yönelik fizik tedavi merkezi açılacak

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi işbirliği ile kentte Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi Merkezi açılacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından tahsis edilen yerde, Fiziksel Engelliler Vakfınca kentteki bedensel engellilere yönelik fizik tedavi uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, ilçede kent merkezine gelen özel gereksinimli bireyler ve aileleri, burada konaklayabilecek.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi ile ortak protokol imzaladıklarını söyledi.

Kastamonu için çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Boyraz, "Yerimizi Kastamonu Belediyesi verdi. Burada Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından yetiştirilen ve görevlendirilen fizik tedavi uzmanları bulunacak. Onlar, özel çocuklarımıza fizik tedavi uygulayacak. Bunun gibi Türkiye'de sadece 3 merkez var. Bedensel özel bireylerimizin ücretsiz fizik tedavilerini alabileceği bir merkez olacak." dedi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği olarak farklı etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Boyraz, "Ben bedensel engelli bireylerimize yönelik Kastamonu'da doğum günü etkinlikleri, sandalye teslimi, atlı terapi gibi etkinlikler yapabiliyorum ama başka hiçbir şey elimden gelmiyordu. Onlar için neler yapabiliriz diye düşünürken Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar hocamızla tanıştık. Onun bu süreçte bize çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.