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        Kastamonu'da dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:29
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        Kastamonu'da dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        A.Ç. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Azdavay Deresi'ne düştü.

        Kazada sürücü ile H.U. (25) yaralandı.

        Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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