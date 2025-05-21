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        Kastamonu'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:13
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        Kastamonu'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen bir minibüs D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında kalan bölgede durduruldu.

        Araçta yapılan kontrollerde eşyaların arasına gizlenmiş 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Araç sürücüsü ve düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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