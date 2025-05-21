Kastamonu'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen bir minibüs D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında kalan bölgede durduruldu.

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