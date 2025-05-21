Kastamonu'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen bir minibüs D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında kalan bölgede durduruldu.
Araçta yapılan kontrollerde eşyaların arasına gizlenmiş 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü ve düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
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