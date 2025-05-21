Cide'de gençler el sanatları etkinliğinde buluştu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler sahilden toplanan taşları boyadı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler sahilden toplanan taşları boyadı.
Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonunda gönüllü gençlere yönelik etkinlik düzenlendi.
Programda, sahilden toplanan taşlar boyanarak rengarenk eserlere dönüştürüldü.
Etkinlik sonunda yapılan çalışmalar spor salonunda sergilendi.
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