Minik öğrencilerin harçlıklarıyla alınan tekerlekli sandalyeler engellileri mutlu etti

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Yıldız ve Adnan Konyalı Anaokulu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri parayla özel gereksinimli bireyler için biri akülü 15 tekerlekli sandalye aldı.

Anaokulu öğrencileri, gördükleri bir videodan etkilenerek, okul müdürü ve öğretmenleri öncülüğünde tekerlekli sandalye kampanyası başlattı. Yaklaşık 3 hafta boyunca harçlıklarını biriktiren öğrenciler, ailelerinin de destekleriyle aldıkları tekerlekli sandalyeleri Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine ulaştırdı.

Tekerlekli sandalyeler, dernek yetkilileri tarafından engelli bireylere teslim edilmeye başlandı.

- Yeni akülü sandalyesiyle köy yollarında ilk kez dolaştı

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz tarafından köyünde ziyaret edilerek akülü sandalyesi teslim edilen yürüme engelli Tuğba Yiğitcan, yeni akülü sandalyesiyle köy yollarında ilk kez dolaştı.

Huriye Boyraz, AA muhabirine, öğrencilere bu anlamlı davranışları dolayısıyla teşekkür ettiklerini söyledi.

Kampanya hakkında bilgi veren Boyraz, "Çocuklarımız özel bireylerimiz için tekerlekli sandalye kampanyası başlattı. 14 tekerlekli sandalye, bir de akülü sandalye aldık. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve müdürümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir öğrencinin sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını anlatan Boyraz, "Tekerlekli sandalyeleri teslim alırken 4 yaşındaki bir çocuğumuz yanıma geldi. Elimi tutarak 'Keşke Türkiye'deki bütün özel bireylere tekerlekli sandalye alabilsek, biz bunu harçlıklarımızı biriktirerek aldık' dedi. Bu çok kıymetli. 2-3 hafta çikolata almamışlar, o harçlıklarını tekerlekli sandalye için biriktirmişler. Bu gerçekten çok değerli." diye konuştu.

Akülü sandalyeyi Tuğba Yiğitcan'a teslim ettiklerini dile getiren Boyraz, şunları kaydetti:

"Merkeze bağlı Eşen köyünde Tuğba'mızın tekerlekli sandalyesi vardı ama tamiri imkansızdı. Akülü sandalyesini kendisine teslim etmeye geldik. Üçünü Tosya ve Bozkurt'a gönderdik. Bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerimize emanetlerini teslim ediyoruz. Tekerlekli sandalye hele hele akülü sandalye eve bağımlı özel bireylerimizin dışarı çıkmasında, hayatını kolaylaştırma noktasında çok kıymetli."

22 yaşındaki Tuğba Yiğitcan da çok mutlu olduğunu belirterek, "Doğuştan yürüme engelli bir bireyim. Bana akülü sandalye imkanı sunarak özgürlüğüme kavuşmamı sağladılar. Özgürce dolaşabileceğim. Küçük çocuklar bizim için güzel bir imkan sundu. Onlar buna vesile oldu. Onlara, ailelerine teşekkür ederim. Onların sayesinde istediğim yere gidebileceğim." diye konuştu.