Kastamonu'da "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli düzenlendi

Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü kapsamında "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rabia Aktaş, müzelerin ve kütüphanelerin sadece bilgi ve belge depolayan kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal belleğin yaşatıldığı mekanlar olduğunu söyledi.

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale ise "Kültür varlığı kaçakçılığı ve kaçak kazılar" sunumunu gerçekleştirdi.

Anadolu'nun sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Kale, "Bakanlığımız her yıl kültür varlıklarını açığa çıkarabilmek için yüzlerce bilimsel kazı çalışması gerçekleştiriyor. Anadolu medeniyetlerin beşiği. Dolayısıyla dünya üzerinde bu kadar kültürel çeşitliliğe sahip çok fazla ülke yok. Bizim bilimsel çalışmalarımız dünyada da yakından takip ediliyor. Her yıl ülkemize milyonlarca turist geliyor. Bu gelen turistler sadece kültür varlıkları görmekle yetinmeyip o yörenin el sanatları ve yeme içme kültürü hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.