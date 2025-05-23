Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli düzenlendi

        Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü kapsamında "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:05 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü kapsamında "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

        Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rabia Aktaş, müzelerin ve kütüphanelerin sadece bilgi ve belge depolayan kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal belleğin yaşatıldığı mekanlar olduğunu söyledi.

        Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale ise "Kültür varlığı kaçakçılığı ve kaçak kazılar" sunumunu gerçekleştirdi.

        Anadolu'nun sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Kale, "Bakanlığımız her yıl kültür varlıklarını açığa çıkarabilmek için yüzlerce bilimsel kazı çalışması gerçekleştiriyor. Anadolu medeniyetlerin beşiği. Dolayısıyla dünya üzerinde bu kadar kültürel çeşitliliğe sahip çok fazla ülke yok. Bizim bilimsel çalışmalarımız dünyada da yakından takip ediliyor. Her yıl ülkemize milyonlarca turist geliyor. Bu gelen turistler sadece kültür varlıkları görmekle yetinmeyip o yörenin el sanatları ve yeme içme kültürü hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Kaçak kazılarla ilgili hukuki süreç hakkında bilgi veren Kale, "Yıllar içerisinde kaçak kazılarla ele geçirilip yurt dışına çıkarılan eserlerin, geri getirilmesi için Bakanlığımız yoğun çalışma gösteriyor. Gerekli bürokratik işlemlerin ardından bu eserler yeniden ülkemize döndürülüyor." dedi.

        Kastamonu Kent Tarihi Müzesi Sorumlusu Dr. Murat Karasalihoğlu, "Kentlilik Bilincinde Kastamonu Kent Tarihi Müzesi", Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Sevgi Doğar "Yazma Eser Kütüphaneciliği ve Yazma Eserler", Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülten Küçükbasmacı da "Yaşayan Müze ve Kastamonu" başlıklı sunumunu yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılaması...
        Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesetle ilgili 3 sanığın yargılaması...
        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine triatlon tanıtıldı
        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine triatlon tanıtıldı
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan sarımsak uyarısı
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan sarımsak uyarısı
        Cide'de Futsal Turnuvası yapıldı
        Cide'de Futsal Turnuvası yapıldı
        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan hamile kadın bebeğini ambulans...
        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan hamile kadın bebeğini ambulans...
        Minik öğrencilerin harçlıklarıyla alınan tekerlekli sandalyeler engellileri...
        Minik öğrencilerin harçlıklarıyla alınan tekerlekli sandalyeler engellileri...