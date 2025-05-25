Kastamonu'da bir kuaför gazi ve şehit çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor

Kastamonu'da erkek kuaförü Mustafa Aynacıoğlu, şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor.

Kurban Bayramı için bir indirim kampanyası yapmaya karar veren Aynacıoğlu, bu kampanyaya şehit ve gazi çocuklarını da ekledi.

Aynacıoğlu, daha sonra şehit ve gazi çocuklarını sadece Kurban Bayramı'na kadar değil, bu işi yaptığı sürece ücretsiz tıraş etmeye karar verdi.

Kuzeykent Mahallesi Vali Aydın Arslan Caddesi'nde kuaförlük yapan Aynacıoğlu, dükkanının camına "Şehit ve gazi çocuklarına saç kesimi ücretsizdir" yazılı bir kağıt astı.

Aynacıoğlu, AA muhabirine, 12 senedir bu mesleği yaptığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce kendi işletmesini açtığını belirten Aynacıoğlu, "Önümüzde Kurban Bayramı var. Aile bütçesini destekleme amacıyla bayrama yönelik bir kampanya yapalım dedik. Bunu yaparken de şehit ve gazi çocuklarını unutmadık. Sonra da bu Kurban Bayramı'na özel kalmasın dedik. Bunu her zamana yayalım dedik." dedi.

Kendisinin de geçmişte zor günler yaşadığını dile getiren Aynacıoğlu, "Şehit ve gazi aileleri bu toprakları için, geleceğimiz için canlarını ortaya koydular. Gazilerimiz yaralandı. Onların yaptığı bu fedakarlık yanında benim burada birkaç kişiyi tıraş etmemin hiçbir önemi olmayacak. Ben bu dükkanda olduğum sürece şehit ve gazi çocukları kendi dükkanları gibi gelip tıraşını olacaklar. Onları canıgönülden bekliyorum. Gelsinler kendi dükkanları gibi tıraşlarını ücretsiz olsunlar gitsinler." diye konuştu.

Kampanyanın duyulmasının ardından çok olumlu tepkiler almaya başladığını dile getiren Aynacıoğlu, "Müşterilerimiz geldi tebrik etti. İyilik paylaşıldıkça artan bir şeymiş. Bu kampanyayı yapığım sürece ben de mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazi çocukları ile birlikte başlattığı aile kampanyası hakkında da bilgi veren Aynacıoğlu, "Bayramda aile bütçesine katkımız olsun istedik. Aile desteği kampanyamız da şöyle; Baba çocukları ile geldiğinde, babadan ücret alıyoruz, çocuğundan ücret almıyoruz. İkinci çocuk varsa ondan da yüzde 50 ücret alıyoruz." dedi.