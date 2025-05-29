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        Kastamonu'da sağanak nedeniyle bazı fabrikaları su bastı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle su basan fabrikalarda zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:29
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        Kastamonu'da sağanak nedeniyle bazı fabrikaları su bastı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle su basan fabrikalarda zarar oluştu.

        İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bazı ahşap işleme fabrikalarını su bastı.

        Tosya Belediyesi ekipleri, yollarda ve fabrikalarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, su baskınından zarar gören fabrikalarda incelemede bulundu.

        Su baskını yaşanan fabrikalarda zarar tespit çalışması başlatıldı.

        Tosya OSB yönetiminden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "İlçe genelinde meydana gelen aşırı yağış sonucu OSB'de su baskınları meydana geldi. Bazı fabrikaların çatılarında bulunan giderler yağmurun şiddeti nedeniyle yetersiz kaldı. Yolda biriken yağmur suyu da bazı fabrikaların içine girdi. Binlerce metrekare büyüklüğünde olan fabrikaların çatılarından akan yağmur suyu, fabrikaların bahçelerinde birikti ve buralardan içine girdi. Şu ana kadar yapılan tespitlerde 12 fabrikanın su baskınlarından etkilendiği, 2'sinde maddi zararın büyük olduğu belirlendi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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