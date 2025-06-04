Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Amerikalı genç gittiği ülkeleri otostopla şehir şehir geziyor

        ÜNAL KESMEN - ABD'den Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki Christopher Sewell, otostop çekerek Türkiye'yi geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amerikalı genç gittiği ülkeleri otostopla şehir şehir geziyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÜNAL KESMEN - ABD'den Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki Christopher Sewell, otostop çekerek Türkiye'yi geziyor.

        Yaklaşık 6 yıldır farklı ülkelere giderek bu ülkelerdeki şehirleri otostopla gezen Sewell, 24 Mayıs'ta uçakla ABD'den İstanbul'a geldi.

        İstanbul'dan yola çıkan Sewell, otostop çekerek farklı kentlere gitti.

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine ulaşan Sewell, Türkiye turunu 8 Haziran'da İstanbul'da tamamladıktan sonra uçakla Vietnam'a gitmeyi planlıyor.

        Christopher Sewell, AA muhabirine, işini bıraktıktan sonra seyahatlere başladığını söyledi.

        Dünyayı gezme hayalinin üniversitedeyken başladığını belirten Sewell, "Annemin tarafı İsveçli, bu yüzden onları ziyarete giderken biraz seyahat deneyimim oldu ancak dünyayı gerçekten görmek, mümkün olduğunca çok insanla tanışmak, mümkün olduğunca güzel yerler görmek istediğime karar verdim." dedi.

        Bu geziler için para biriktirmeye çalıştığını dile getiren Sewell, strateji danışmanlığı yaparken 6 yıl kadar önce işini bırakıp dünyayı gezmeye başladığını anlattı.

        Sewell, son olarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye, gittiğim 50'nci ülke. Birçok ülke gezdim. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Gittiğim ülkelerde seyahat ederken ucuz ve yerel yiyecekler tüketerek paramı idareli kullanmaya çalıştım. Konukevlerinde kalmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Türkiye'yi çok beğendiğini vurgulayan Sewell, şunları kaydetti:

        "Burası harika. Gezdiğim ülkelerden beğendiğim birini seçmek zor, bu yüzden İzlanda, Fas ve muhtemelen şimdi Türkiye demek durumundayım. İstanbul'dan sonra Bolu, Safranbolu, Amasra ve Cide'ye gittim. Şimdi de Şenpazar'dayım. Buradan sonra Kapadokya'ya gitmek istiyorum. Sonrasında İzmir'e gidebilirim. Türkiye'den sonra Vietnam'a gideceğim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
        Kastamonu'da 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da beyin kanaması geçiren jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz hayatını k...
        Kastamonu'da beyin kanaması geçiren jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz hayatını k...
        Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu toplandı
        Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu toplandı
        Başkent EDAŞ Kastamonu'nun enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini...
        Başkent EDAŞ Kastamonu'nun enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini...
        Kastamonu'da yolcu otobüsünün bagajına saklanan 10 düzensiz göçmen yakaland...
        Kastamonu'da yolcu otobüsünün bagajına saklanan 10 düzensiz göçmen yakaland...