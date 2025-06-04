Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz ekimi yapılan 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz ekimi yapılan 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

        Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.Ş'ye ait arazide yapılan aramada, izinsiz ekimi yapıldığı tespit edilen 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi tespit edildi.

        Bitkilere el konuldu, olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        Amerikalı genç gittiği ülkeleri otostopla şehir şehir geziyor
        Amerikalı genç gittiği ülkeleri otostopla şehir şehir geziyor
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da beyin kanaması geçiren jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz hayatını k...
        Kastamonu'da beyin kanaması geçiren jandarma Uzman Onbaşı Yılmaz hayatını k...
        Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu toplandı
        Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu toplandı
        Başkent EDAŞ Kastamonu'nun enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini...
        Başkent EDAŞ Kastamonu'nun enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini...
        Kastamonu'da yolcu otobüsünün bagajına saklanan 10 düzensiz göçmen yakaland...
        Kastamonu'da yolcu otobüsünün bagajına saklanan 10 düzensiz göçmen yakaland...