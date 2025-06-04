Kastamonu'da 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.Ş'ye ait arazide yapılan aramada, izinsiz ekimi yapıldığı tespit edilen 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi tespit edildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz ekimi yapılan 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

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