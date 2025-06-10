Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş jandarma tarafından bulundu

Jandarma Arama Kurtarma timleri, arama kurtarma köpeği unsurları ve asayiş komando timi tarafından kaybolan vatandaşı akşam saatlerinde köye yaklaşık 3 kilometre uzakta buldu.

Merkeze bağlı Gülef köyünde yaşayan zihinsel engelli U.S.'den 7 Haziran'da 12.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. U.S.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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