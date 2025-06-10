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        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş jandarma tarafından bulundu

        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:33
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        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş jandarma tarafından bulundu
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        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerince bulundu.

        Merkeze bağlı Gülef köyünde yaşayan zihinsel engelli U.S.'den 7 Haziran'da 12.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. U.S.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma Arama Kurtarma timleri, arama kurtarma köpeği unsurları ve asayiş komando timi tarafından kaybolan vatandaşı akşam saatlerinde köye yaklaşık 3 kilometre uzakta buldu.

        Sağlık durumu iyi olan U.S. ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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