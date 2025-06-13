Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ç, Y.K, M.E.K, A.K, Ş.T.Ö. ve M.Ö. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ç'nin kullandığı 34 BKM 563 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek, Ö.K. yönetimindeki 34 LR 5648 plakalı panelvan ile A.Ö. idaresindeki 41 ARV 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.