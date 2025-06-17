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        Trafik kazasında ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

        Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:36
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        Trafik kazasında ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde toprağa verildi.

        Yağız Aslan Ökten’in cenazesi, işlemlerinin ardından Kastamonu'nun Hanönü ilçesine getirildi.

        Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yağız Ökten'in cenazesi, Vakıf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Serkan Ökten idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, 15 Haziran'da Kastamonu-Karabük karayolu Akören köyü mevkisinde menfeze çarpmış, kazada sürücü ile eşi Saniye Ökten, çocukları Yusuf Talha Ökten ve Yağız Aslan Ökten yaralanmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yağız Aslan Ökten kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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