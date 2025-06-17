Trafik kazasında ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Serkan Ökten idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, 15 Haziran'da Kastamonu-Karabük karayolu Akören köyü mevkisinde menfeze çarpmış, kazada sürücü ile eşi Saniye Ökten, çocukları Yusuf Talha Ökten ve Yağız Aslan Ökten yaralanmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yağız Aslan Ökten kurtarılamamıştı.

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