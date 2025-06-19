Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.D, M.Y.K. ve T.A. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.