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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:25
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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.D, M.Y.K. ve T.A. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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