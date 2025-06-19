Kastamonu'da firari 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "silahlı yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.K. ile "korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçundan 3 ay hapis cezasıyla aranan R.Ç. yakalandı.

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