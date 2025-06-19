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        Kastamonu'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:32
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        Kastamonu'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "silahlı yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.K. ile "korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçundan 3 ay hapis cezasıyla aranan R.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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