"MEB Robot Yarışması"nda Türkiye birincisi olan öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri makamında kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 21-24 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenen yarışmaya Kastamonu’daki dokuz okuldan 33 öğrenci ve 12 öğretmen, 26 robot projesiyle katıldı.

Tulpar-5 adlı robotlarıyla Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorisi’nde yarışan Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencileri Osman Eray Yıldız ve Emir Asaf Öner, danışman öğretmenleri Salih Öztürk ve Ömer Seyfettin Erol rehberliğinde Türkiye birincisi oldu.

Okul idarecileri ve yarışmada derece alan heyetle makamında bir araya gelen Dallı, elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.