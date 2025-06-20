Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Atatürk Meydanı'nda kurulan bağış noktasında bağışçılar, kan bağışında bulundu.

Kan bağış noktasını ziyaret eden Kaymakam Ceyhun Denli, bağışçılara göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Muhammet Emin Arslan, Kastamonu'dan ilçeye gelen teşkilatın mobil aracı ile bağışçılardan kan alındığını belirterek, "Bağışçılarımıza ve bize buraya gelerek destek veren Kaymakamımız Ceyhun Denli'ye şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim." dedi.