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        Kastamonu'da "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Kastamonu'da yeni dönemde iş dünyası için stratejik fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:01
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        Kastamonu'da "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Kastamonu'da yeni dönemde iş dünyası için stratejik fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi anlatıldı.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, KUZKA Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, teşviklerin öneminden bahsetti.

        Türkiye Yüzyılı kalkınma hamlesinden farklı olarak sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği kalemlerinin her teşvik bölgesi için kademeli şekilde belirlendiğini anlatan Genç, "Sektörel ve bölgesel teşvikler bağlamında bu avantajı bir örnekle açıklamak gerekirse, Kastamonu'da yapılacak 120 milyon liralık bir yatırımda işletmelerimiz KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği gibi desteklerden faydalanabilmektedir. 4. bölgede OSB'de bu yatırımı gerçekleştirdiğinde vergi avantajlarından sigorta primi işveren hissesi desteklerine kadar birçok kalemde sağlanan teşvikler, yatırım maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmektedir." dedi.

        Özellikle organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımların bu destekleri daha da avantajlı hale getireceğini dile getiren Genç, şöyle konuştu:

        "Vergi indirimi kapsamında yatırımın yüzde 20'si kadar. Yani, 120 milyon liraya 24 milyon lira destek sunulmaktadır. Bu da yatırımcıya önemli düzeyde vergi avantajı anlamına geliyor. Bu kapsamda sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının yarısı kadar işveren SGK primi desteği sağlanmaktadır. 4. bölgede OSB'de yapılan yatırım için bu destek 8 yıl süreyle uygulanmaktadır. 150 kişinin ilave istihdam edildiği bir yatırım için düşündüğümüzde yaklaşık 32 milyon lira destek anlamına gelmektedir."

        Bir diğer avantajın ise sağlanan faiz ve kar payı desteği olduğuna dikkati çeken Genç, "Yatırımın yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla azami 12 milyon lira kadar faiz ve kar payı desteği uygulanmaktadır. Ayrıca yatırım kapsamında alınan yerli veya ithal makineler için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır." diye konuştu.

        Toplantıya KOSGEB Kastamonu Müdürü Nevzat Erol, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, girişimciler ve oda temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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