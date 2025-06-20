Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Kaymakam Erdoğan, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmelerini temenni etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, tüm öğrencilerin aileleri ile mutlu zamanlar geçirmesini diledi.

Kaymakam Denli, öğrencilere tatil döneminde anne ve babalarına yardımcı olmalarını ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine Kaymakam Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı ve protokol üyeleri katıldı.

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