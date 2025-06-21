Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonulu çift, nikahını Ilıca Şelalesi'nde kıydırdı

        Kastamonulu çiftin nikahı Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde kıyıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:31 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonulu çift, nikahını Ilıca Şelalesi'nde kıydırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonulu çiftin nikahı Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde kıyıldı.

        Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Pınarbaşılı esnaf Bayram Çelebi ve öğretmen Hatice Keskin çifti, nikahlarını Ilıca Şelalesi'nin karşısında bulunan ahşap platformda kıydırdı.

        Nikahı kıyan Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, çifte mutluluklar dileyerek şunları kaydetti:

        "Genç girişimcilerimizden Bayram Çelebi kardeşim ile değerli öğretmenlerimizden

        Hatice Keskin kardeşimizin nikahlarını, Türkiye'nin dünyaya armağanı Pınarbaşı'mızın cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde kıydık. Bugün onlar için en mutlu gün. Bu mutlu günü özel kılan, ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde nikahlarını kıymaları."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
        Küre'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Küre'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Şapka İnkılabı'nın açıklandığı Kastamonu'da kadınlara el yapımı şapka tasar...
        Şapka İnkılabı'nın açıklandığı Kastamonu'da kadınlara el yapımı şapka tasar...
        Kastamonu'da sahte para operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Kastamonu'da sahte para operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi
        Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi
        Kastamonu'da "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Kastamonu'da "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı