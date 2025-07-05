Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu için yumruk sallıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda dereceleri bulunan 24 yaşındaki Samet, boksa 9 yaşında başladı.

Samet Ersoy, birlikte başladığı arkadaşlarının bıraktığı bu sporda başarılı bir kariyeri kendisine hedef koydu.

Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Samet, eylül ayında Liverpool'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı amaçlıyor.

Milli boksör Samet Ersoy, AA muhabirine, 15 yıldır boks yaptığını söyledi.

Arkadaşlarının boksu bıraktığını ama kendisinin bu sporu çok sevdiğini anlatan Samet, "En sevdiğim iş olmaya başladı. Güzel sonuçlar elde edince bırakmadım. Şu an milli takımdayım. Ülkemiz için madalya kovalıyoruz." dedi.