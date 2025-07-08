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        Kastamonu'da halı sahadaki kalenin filesine takılan tilki kurtarılarak doğaya salındı

        Kastamonu'da takılı kaldığı kale filesinden kurtarılan tilki doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:10
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        Kastamonu'da halı sahadaki kalenin filesine takılan tilki kurtarılarak doğaya salındı
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        Kastamonu'da takılı kaldığı kale filesinden kurtarılan tilki doğal ortamına bırakıldı.

        Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü personeli, 11 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kurumlarındaki halı sahada bir tilkinin kale filesine takılı kaldığı ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, tilkiyi kurtardı.

        Veteriner kontrolünün ardından sağlıklı olduğu anlaşılan tilki, tekrar doğal ortamına salındı.

        Öte yandan tilkinin fileden kurtarılması ve doğaya bırakılma anlarının görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından basınla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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