Kastamonu'da halı sahadaki kalenin filesine takılan tilki kurtarılarak doğaya salındı

Öte yandan tilkinin fileden kurtarılması ve doğaya bırakılma anlarının görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından basınla paylaşıldı.

Bunun üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, tilkiyi kurtardı.

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