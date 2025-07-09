Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

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