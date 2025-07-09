Kastamonu'da ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan kişi için havalandı

Ankara'da bir hastaneye sevk edilen A.Ç, ambulansla Kastamonu Havalimanı'na taşındı. Burada ambulans helikoptere alınan hasta Ankara'ya götürüldü.

İlk tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi için hastanın başka bir hastaneye nakline karar verildi.

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