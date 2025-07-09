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        Kastamonu'da ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan kişi için havalandı

        Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:33 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:33
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        Kastamonu'da ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan kişi için havalandı
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        Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kastamonu'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan A.Ç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İlk tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi için hastanın başka bir hastaneye nakline karar verildi.

        Ankara'da bir hastaneye sevk edilen A.Ç, ambulansla Kastamonu Havalimanı'na taşındı. Burada ambulans helikoptere alınan hasta Ankara'ya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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