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        Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Batı Karadeniz'in 2 bin 600 metre ile en yüksek dağlarından olan Ilgaz'da, bahar yeni yaşanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:52
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        Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Batı Karadeniz'in 2 bin 600 metre ile en yüksek dağlarından olan Ilgaz'da, bahar yeni yaşanmaya başlandı.

        Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

        Barındırdığı doğal güzelliklerle her mevsim ilgi gören yerler arasında bulunan, karaçam, sarıçam, köknar ağaçları ile yüksek kesimlerde çayırlıklar olan Ilgaz Dağı'nda ayı, kurt, tilki, geyik, karaca, yaban domuzu gibi hayvanların da yaşadığı biliniyor.

        Havanın ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri rengarenk çiçeklerle bezendi.

        - "Ilgaz'ın serin havasında, binbir çeşit çiçeğin arasında..."

        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Bugünlerde sıcaklığın kendisini iyice hissettirdiğini dile getiren Keleş, "Ilgaz'ın serin havasında, binbir çeşit çiçeğin arasında o kadar güzel bir alandayız ki bunu ne fotoğraf makinesi ne kamera ne de herhangi bir yazı dile dökebilir. Burayı gelip görmek, bu havayı teneffüs etmek gerekiyor. Bulunduğumuz yerde Orman Bölge Müdürlüğünün, Milli Parkların yaptığı yağmur barınakları var. Çok güzel bir yürüyüş alanından sonra insanlar buraya gelip dinlenebiliyor." dedi.

        Bölgede ayı popülasyonunun yoğun olduğunu ancak insanlarla temasın pek görülmediğini anlatan Keleş, şöyle devam etti:

        "Onların yaşam alanına müdahale etmediğimizde onlar da bizim karşımıza çıkmıyor. Burada gelirken tavşan gördük. Endemik olarak Ilgaz orkidesi, Ilgaz karanfili, mevsim başında Ilgaz çiğdemi açıyor. Gürgenden başlayarak çama kadar birçok ağaç türü var. Hepsi buranın ayrı güzelliği, ayrı rengi. Ilgaz sadece Kastamonu'nun değil, ülkemizin en kıymetli alanlarından biri. Burayı koruyalım, yaşatalım."

        Keleş, doğa fotoğrafçılarının da sık sık bölgeye geldiğini vurgulayarak, "Ilgaz Dağı'nın yükseklerine bahar yeni geliyor, çiçeklerimiz yeni açıyor. Yaylalara çıktığımızda insanın başını döndürecek şekilde müthiş bir koku var, her çiçek ayrı koku yayıyor. Ilgaz, yaylaları yaşamak, gezmek, görmek için ülkemizin en güzel alanlarından biri." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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