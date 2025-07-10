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        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat sürüyor

        Avrupa Birliği'nden (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan, aroması ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Taşköprü sarımsağında hasat devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:29
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        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat sürüyor
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        Avrupa Birliği'nden (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan, aroması ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Taşköprü sarımsağında hasat devam ediyor.

        Kastamonu'nun önemli ürünlerinin başında gelen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda üretiliyor.

        Şubat ayında toprakla buluşan sarımsaklar, temmuzun gelmesiyle hasat ediliyor.

        Yaklaşık 20 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Özgür Subutay, AA muhabirine, sarımsakların emekle, sabırla ve alın teriyle toplanmaya başlandığını söyledi.

        Taşköprü sarımsağının dünyaca ünlü olduğunu vurgulayan Subutay, "Yeni sezonda fiyat açısından oldukça umutluyuz. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum." dedi.

        Hasatla birlikte Taşköprü sarımsağı pazardaki yerini de almaya başladı. Küçük boy sarımsak 50 ila 60, orta boy 130 ila 160, iri boy ise 160 ila 200 lira arasında alıcı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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