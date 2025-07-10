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        Bakan Yardımcısı İnan yeni teşvik sistemini değerlendirdi:

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, yeni teşvik sistemiyle ilgili, "Bu teşvik sisteminde ülkemizin orta ve yüksek teknolojiye olan ihtiyacını giderecek çareler üretecek yeni mekanizmalar var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:43
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        Bakan Yardımcısı İnan yeni teşvik sistemini değerlendirdi:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, yeni teşvik sistemiyle ilgili, "Bu teşvik sisteminde ülkemizin orta ve yüksek teknolojiye olan ihtiyacını giderecek çareler üretecek yeni mekanizmalar var." dedi.

        TR82 Bölgesi Turizm Master Planı'nın tanıtım toplantısı ile bazı programlara katılan İnan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Vali Dallı, İnan ve Alpaslan'ı Valilik binası önünde karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Dallı'nın makamına geçen bakan yardımcıları, Kastamonu’daki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

        İnan, daha sonra Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında organize sanayi bölgelerinin durumuyla ilgili yapılan istişare toplantısına katıldı.

        Kastamonu'nun tarihi, kültürü ve ekonomisiyle çok önemli bir kent olduğunu dile getiren İnan, şöyle konuştu:

        "Bir duruş inşa etmenin ana parametrelerinden biri, sanayi ve teknolojide alacağımız mesafe, bu doğrultuda yapacağımız işlerdir. Son 10 senede yakaladığımız ivme anlamında dünyadaki birçok ülkeden ayrıştık. Bu ayrışmayı önümüzdeki dönemde hızlandırarak devam ettirmek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu doğrultuda teşvik mekanizmaları kurduk. Bu teşvik sisteminde ülkemizin orta ve yüksek teknolojiye olan ihtiyacını giderecek çareler üretecek yeni mekanizmalar var. İş adamlarımızın il müdürlüklerimizle, ajans genel sekreterliklerimizle istişare ederek doğru noktalarda teşviklerden yararlanarak özellikle orta ve yüksek teknoloji yatırımları öncelemesini hedefliyoruz."

        Türkiye genelinde 81 ilde her yıl 4 projeye destek sağlanacağına işaret eden İnan, "Kastamonu'da hem ahşap orman ürünleri sektörleri hem de orta ileri teknoloji alanında sektör yatırımlarını destekleyeceğiz. Her sene 4 sektörü her ilde tazeleyeceğiz. Bu da topyekun kalkınma perspektifimizde önemli eşiklerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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