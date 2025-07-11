Kastamonu'da "15 Temmuz'un Gölgesinde Demokrasi ve Darbe İlişkisi" konferansı düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Demir, "Hiçbir darbe ama, fakat, lakin gibi gerekçelerle meşrulaştırılamaz." dedi.

Demir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz'un Gölgesinde Demokrasi ve Darbe İlişkisi" konferansında yaptığı konuşmada, yaklaşık 30 yıldır darbeler ve Demokrat Parti üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Darbelere karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine taşımak, demokratik bir hukuk devleti kurmak ve yaşanabilir bir ülke inşa etmek istiyorsak darbelerle yüzleşmeli ve bu olgunun tamamen ortadan kalkması için çaba göstermeliyiz. Artık darbeleri konuşmamalıyız." ifadelerine yer verdi.

"Darbelerin bazıları iyiydi, bazıları kötüydü" gibi bir durumun mümkün olmadığına işaret eden Demir, "Şununla yüzleşmemiz gerek; 27 Mayıs iyiydi ama 12 Mart feci, 12 Eylül kötüydü ama 28 Şubat gerekliydi... Hiçbir darbe ama, fakat, lakin gibi gerekçelerle meşrulaştırılamaz. Bu ülkeye hiçbir darbenin faydası olmamıştır. Bu nedenle darbecilik kültürüyle yüzleşmeli ve darbenin kendisini bir çözüm yolu olarak görmekten vazgeçmeliyiz." şeklinde konuştu.