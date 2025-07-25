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        Kastamonu'da yangın çıkan ev zarar gördü

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:21
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        Kastamonu'da yangın çıkan ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgiye göre, İnebolu’ya bağlı İkiyaka köyünde Mediha Kaya'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçraması önlenen yangında Kaya'ya ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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