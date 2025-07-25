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        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürüyor

        Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 22:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:04
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        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürüyor
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        Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ferdi D. ve Yusuf S. ile tutuksuz sanıklar Eren E. ve Ahmet G. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Polat S, Onur Ş. ve Recep K. ise duruşmaya katılmadı.

        Ferdi D, savunmasında, böyle bir olay yaşandığı için çok pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.

        Yusuf S. ise Fuat Camcı'nın kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek, "Olayın dışında kalmak için şimdiye kadar bunları söyleyemedim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım." diye konuştu.

        Tutuksuz yargılanan Ahmet G. ve Eren E. ise olayla ilgilerinin olmadığını savunarak beraatlerini talep etti.

        Bir önceki duruşmada mütalaasında, sanıklardan Ferdi D, Yusuf S. ve Eren E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ahmet G, Polat S, Onur Ş. ve Recep K'nin ise "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, bu duruşmada da Ferdi D'nin yaşı konusunda tereddüt ve belirsizlik oluştuğu için araştırma talebinde bulundu.

        Ferdi D. ve Yusuf S'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, Ferdi D’nin Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesine ya da hastanede doğduysa doğum kayıtlarının gönderilmesine karar verdi.

        Merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde, 2023 yılı Aralık ayında Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. Yusuf S. ve Eren E. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle vurulan Camcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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