Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürüyor

Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ferdi D. ve Yusuf S. ile tutuksuz sanıklar Eren E. ve Ahmet G. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Polat S, Onur Ş. ve Recep K. ise duruşmaya katılmadı.

Ferdi D, savunmasında, böyle bir olay yaşandığı için çok pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.

Yusuf S. ise Fuat Camcı'nın kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek, "Olayın dışında kalmak için şimdiye kadar bunları söyleyemedim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım." diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Ahmet G. ve Eren E. ise olayla ilgilerinin olmadığını savunarak beraatlerini talep etti.

Bir önceki duruşmada mütalaasında, sanıklardan Ferdi D, Yusuf S. ve Eren E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ahmet G, Polat S, Onur Ş. ve Recep K'nin ise "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, bu duruşmada da Ferdi D'nin yaşı konusunda tereddüt ve belirsizlik oluştuğu için araştırma talebinde bulundu.