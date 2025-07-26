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        Kastamonu'da ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:34
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        Kastamonu'da ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Murat Korkmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Vakıf Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Gökırmak'a yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Korkmaz'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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