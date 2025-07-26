Kastamonu'da ırmağa devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Korkmaz'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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