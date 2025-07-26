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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:31 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:31
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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, K.A. idaresindeki 57 AAF 866 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-Abana kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve N.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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