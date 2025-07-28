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        Trafik kazasında ölen başkomiser Namdar'ın cenazesi Kastamonu'da defnedildi

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:57
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        Trafik kazasında ölen başkomiser Namdar'ın cenazesi Kastamonu'da defnedildi
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        Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Namdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi.

        Nasrullah Kadı Camisi'nde öğle namazının ardından helallik alınıp dua edildi. Namdar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Okmeydanı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Törene, Namdar'ın yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Kayseri-Sarız kara yolu Kıskaçlı mevkisinde 26 Temmuz'da kamyon ile otomobil çarpışmış, kazada Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü başkomiser Aysun Çağla Namdar ile polis memuru Fatih Baykal yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Namdar'ın, bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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