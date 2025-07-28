Trafik kazasında ölen başkomiser Namdar'ın cenazesi Kastamonu'da defnedildi

Kayseri-Sarız kara yolu Kıskaçlı mevkisinde 26 Temmuz'da kamyon ile otomobil çarpışmış, kazada Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü başkomiser Aysun Çağla Namdar ile polis memuru Fatih Baykal yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Namdar'ın, bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Törene, Namdar'ın yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve vatandaşlar katıldı.

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