        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yollarını ayırdı

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yolların ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:28
        GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yollarını ayırdı
        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yolların ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ahmet Duman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Sezon başında Kastamonuspor'da göreve başlayan teknik direktör Ahmet Duman, takımın başında 8 karşılaşmaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

