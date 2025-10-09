GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ahmet Duman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yolların ayırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.